Novo edital para concessão dos serviços funerários em Caxias do Sul deve ser lançado em setembro

O novo edital ainda aguarda o aval do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para, posteriormente, ser publicado. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O novo edital para a concessão dos serviços funerários em Caxias do Sul deve ser lançado na primeira quinzena de setembro. As informações são do secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas de Caxias do Sul, Marcus Caberlon.

Com a divulgação das respostas aos questionamentos encaminhados na consulta pública sobre o edital na última semana (leia mais abaixo), o Tribunal de Contas do Estado (TCE) tem mais 45 dias para concluir o processo e aprovar o certame.

— O ciclo do TCE, os 90 dias, terminam no final do mês de agosto, então, tem ainda cerca de 45 dias (de avaliação). Depois, o Tribunal devolve o processo com alguma recomendação ou não. Se tiver alguma, mudamos, apresentamos para o comitê gestor (que envolve entidades do município e a administração) e publicamos o edital. Isso deve acontecer na primeira quinzena de setembro, porque as etapas prévias, consulta pública, etc., já foram superadas — explicou Caberlon.

O último edital foi revogado ainda no período eleitoral de 2024, quando o vereador e então candidato a prefeito Maurício Scalco (PL) entrou com uma liminar na Justiça pedindo a suspensão do certame devido "critérios que tiravam a isonomia entre os possíveis concorrentes".

O fato tornou-se um dos debates durante a campanha entre Scalco e Adiló Didomenico (PSDB), seguindo após pleito com o parlamentar criando uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos serviços funerários na Câmara de Vereadores, que foi finalizada sugerindo o lançamento de um novo edital.

Agora, a nova licitação permite o credenciamento de até quatro empresas e definir os valores que poderão ser cobrados das famílias. Além disso, pela proposta inicial, cada empresa habilitada poderá atuar por até 10 anos, com renovação anual do contrato.

Para prestar o serviço, as empresas também terão que desembolsar R$ 57 mil de outorga e garantir 12% dos atendimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.

Os questionamentos da Consulta Pública

O secretário Caberlon comentou que quatro entidades e empresas do ramo participaram da Consulta Pública e trouxeram "contribuições pertinentes". Um dos destaques foi a pergunta sobre o prazo de 120 dias para estruturação da vencedora do certame e a sugestão da extensão do período. Nesse ponto, a prefeitura rejeitou a oferta, pois já é algo previsto no edital "mediante apresentação de justificativa" das empresas participantes.

Confira todas as perguntas e respostas abaixo:

1. O primeiro questionamento foi referente ao cálculo sobre a quantidade de funerais de cada classe socioeconômica divididas em A, B, C, D e E e como foi feita a divisão de valores.

Resposta: "A demanda está baseada na linha de tendência do número de óbitos em Caxias do Sul, com dados obtidos junto ao IBGE desde 2006 até 2022, com uma projeção calculada para 2024 em 3,6 mil óbitos. Também levou-se em consideração os funerais infantis e para pessoas obesas e maiores de 1,95m de estatura. Os valores considerados foram obtidos no mercado monopolista atual de Caxias do Sul. Como a modelo referencial é não vinculativo, os dados da modelagem econômico-financeira não são explicitados, cabendo a cada proponente produzir seus estudos do negócio".

2. O segundo foi sobre o vínculo do "Plano de Negócios Referencial não vinculativo na modalidade de Concessão", que é um tipo uma simulação de quanto e como o serviços deve funcionar no município, que em alguns momentos é citado e em outros não.

Resposta: "O Plano de Negócios vincula tão somente no resultado e determinação de valores pelo Município para outorga e valor de contrato, e para demonstrar a viabilidade econômica da concessão".

3. O terceiro pergunta sobre o número de funcionários que deverão ocupar cargos na Central de óbitos (oficialmente Central Municipal de Serviços Funerários), além da gestão pública, o horário de funcionamento e suas obrigações específicas. Também questionou como foram calculados os custos e a fundamentação legal para obrigar empresas diversas unirem-se em uma associação para regular e organizar um serviço público

Resposta: "Não são especificadas quantidades de profissionais para ocuparem cargos na Central de óbitos. O horário de funcionamento da mesma e suas obrigações específicas estão dispostos no art. 15. do Decreto nº 22.793, de 27 de outubro de 2023. Os valores foram atribuídos aos gastos operacionais, administrativos e de investimento, para cada concessionária de forma compartilhada. As concessionárias poderão associar-se em local específico durante todo o período da concessão, se utilizarem de suas estruturas em modo compartilhado em períodos fracionados da concessão ou ainda, a possibilidade de compartilhar espaço com o município".

4. O quarto item é sobre o prazo de 120 dias para estruturação da operação, licenciamento, instalações físicas, equipe técnica, entre outros. Conforme o questionamento, o curto período poderia ser "desafiador" para empresas que ainda não estão na cidade, "gerar risco de insegurança jurídica e desestímulo à competitividade" e recomendou a flexibilização dos prazos.

Resposta: "Sugestão não acolhida. De acordo com o Item 7.2 do Edital, são 120 dias para cumprimento dos critérios necessários para ordem de início, estabelecidos no Anexo I, Item 6 do Termo de Referência. Entretanto, no mesmo item, há a previsão de que os referidos prazos poderão ser prorrogados mediante apresentação de justificativa pela(s) participante(s)".