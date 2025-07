Nova Petrópolis celebra a identidade de sete países  em mais uma edição do Festival do Folclore

Neste ano serão 24 grupos do Chile, Argentina, Costa Rica, Colômbia, Canadá e México. Do Brasil, além dos mais de mil artistas locais e regionais, o evento apresenta bailarinos de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Paraíba e Pará . A organização estima que mais de dois mil artistas vão circular pela região durante os dias de festival.

Para além da dança, manifestação artística que provocou a criação do encontro em 1973, são também as trocas, por meio de oficinas, que garantem o intercâmbio cultural entre público e grupos folclóricos. Aprender com cada um deles é, segundo a coordenadora Iasmin Schmitt, o mais interessante dentro do período em que estão na Serra: