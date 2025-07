Nova fase de obras do Samae causam bloqueios na Rua Dr. Montaury, no centro de Caxias

A partir de segunda-feira (7) uma nova fase das obras do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), irá bloquear o trânsito em dois pontos no centro de Caxias do Sul. As obras ocorrem na Rua Dr. Montaury e o fluxo de veículos será interrompido nos pontos entre a Rua 25 de Julho e a Avenida São João.