No interior de Caxias, vizinhos se unem para podar parreiras de agricultor com tumor cerebral

Em junho, Jaime, 53 anos, descobriu um tumor na cabeça . Identificado pelos médicos como um glioma de grau 2 , a doença comprometeu, em poucos dias, sua fala e reduziu a atuação na propriedade que mantém com a esposa na comunidade de São José, na 4ª Légua de Caxias do Sul.

— Começamos a perceber que uma palavra ou outra não saíam direito. Quando passou a se enrolar mais fomos investigar. Procuramos o neurologista e um dia antes da consulta ele travou enquanto trabalhava. Fomos voando e internaram. Não encontraram nada nos exames e foi feita a biópsia em uma área muito delicada que só poderá ser curada com as radioterapias — contou Elisabete.

O tratamento começa na próxima segunda-feira(4) e, junto da fisioterapia e fonoaudiologia, deve demandar todas as atenções da família, que tem ainda parreirais e hortas para cuidar. O sustento vem da terra, com salsa, temperos, rúcula e radicci cultivados em estufas e vendidos para supermercados. Tem ainda os parreirais que aguardavam pela poda realizada sempre no inverno e que garante a brotação na primavera.