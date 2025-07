No Centro, interior e outros oito bairros: obras causam alterações no trânsito de Caxias nesta semana

Ao menos oito bairros, além do Centro e o distrito de Santa Lúcia do Piaí, em Caxias do Sul, devem receber obras do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) ao longo desta semana. São trabalhos de implantações e extensões de redes de esgoto e de água, que causam bloqueios totais e parciais em diversas vias.