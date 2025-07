Neblina intensa cancela voo que levaria corpo de menina que morreu após cair no Cânion Fortaleza 

Governo do Paraná enviou aeronave. Porthus Junior / Agencia RBS

O voo que levaria o corpo da menina Bianca Bernardon Zanella, 11 anos, que caiu no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, foi cancelado na noite desta sexta-feira (11) devido à neblina intensa no aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul.

O terminal está fechado para pousos e decolagens. A aeronave foi enviada pelo governo do Paraná para fazer o translado do corpo da vítima, que era paranaense. O avião deve decolar na manhã deste sábado (12), em horário que dependerá das condições climáticas.

Outro voo, também fornecido pelo governo paranaense, chegou mais cedo a Curitiba com os pais e os dois irmãos de Bianca. O velório da menina estava marcado para começar as 9h deste sábado, na Capela Vaticano, na capital paranaense. Após, está prevista a cremação.

Polícia investiga circunstâncias da morte

As circunstâncias da morte da menina e das condições de segurança oferecidas no parque, que é concedido a empresa Urbia, estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A família estava em uma viagem de passeio a Cambará do Sul.

— A perícia agora também é para apurar questões técnicas, as regras de segurança do parque, como a sinalização no trajeto dessa base onde havia a lanchonete até o ponto do mirante, onde ocorreu o fato, para podermos contribuir na elucidação dos fatos. Ontem percorrendo o trajeto até o local, percebemos, em alguns pontos, sinalização de cautela, de altura, mas especificamente naquele ponto do mirante não havia uma contenção — disse a delegada Fernanda Aranha, responsável pela investigação.

Segundo o depoimento dos pais de Bianca, eles estavam contemplando o mirante do Cânion Fortaleza e começaram a se deslocar para fazer um lanche em um banco ali nas proximidades. A mãe foi na frente com as duas crianças menores e o pai estava indo atrás junto com Bianca. De repente, a menina correu em direção ao cânion e ele não conseguiu alcançá-la antes dela cair.

A necropsia apontou que as lesões graves provocadas pela queda de 70 metros desde o mirante foram a causa da morte de Bianca.

A informação foi confirmada pela delegada. Ainda não se sabe se a morte foi imediata. O laudo completo do local do acidente deve ser fechado em até 30 dias. O acidente ocorreu por volta das 13h de quinta-feira (10) e o resgate coordenado pelos bombeiros de Canela durou cerca de 10 horas. Bianca foi resgatada por volta das 23h, já sem vida.

Cânion Fortaleza

O Cânion Fortaleza fica a 23 quilômetros da área central de Cambará do Sul. Possui 7,5 quilômetros de extensão, 2 mil metros de largura e uma altitude de 1.157 metros em relação ao nível do mar.

O acidente com a menina aconteceu no principal passeio do cânion. Na Trilha do Mirante, os visitantes acessam a parte mais alta do desfiladeiro, avistam a extensão do cânion e, em dias sem nevoeiro, cidades como Torres, no litoral gaúcho, e Jacinto Machado e Sombrio, em Santa Catarina.

Além do Parque Nacional da Serra Geral, onde fica o Fortaleza, Cambará também sedia o Parque Nacional dos Aparados da Serra, conhecido pelo Cânion Itaimbezinho. Ambos foram concedidos à iniciativa privada em outubro de 2021. Desde então, a administração dos parques cabe à empresa Urbia Cânions Verdes.

A concessionária Urbia Cânions Verdes emitiu uma nota de pesar pelo falecimento da criança e em solidariedade à família.

Em sinal de luto, a concessionária manteve fechado o Cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral, nesta sexta-feira (11). Veja a nota completa:

"A concessionária Urbia Cânions Verdes, responsável pelos serviços de apoio à visitação nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, lamenta profundamente a tragédia ocorrida no Cânion Fortaleza e se solidariza com a família da criança, vítima da queda. A empresa concentrou todos seus esforços no apoio às autoridades durante o resgate, que se iniciou imediatamente após a equipe da concessionária ter sido informada do acidente. A companhia segue cooperando com as investigações sobre o caso.