Natal Luz de Gramado promove audições para o Grande Desfile de Natal; saiba como participar

O Natal Luz de Gramado inicia audições para formação de elenco do Grande Desfile de Natal . Neste ano, o espetáculo contará com 37 apresentações .

Neste sábado (12), a seleção ocorre para as vagas de patinadoras, às 16h, e artes circenses, às 17h . Já no domingo (13), as vagas são para bailarinos e bailarinas . A partir das 14h, as audições são para atrizes, atores e figurantes de 10 a 13 anos . Já às 16h, a seleção é para atrizes, atores e figurantes dos 14 aos 17 anos . O processo seletivo ocorrerá na escola Senador Salgado Filho.

Para participar é necessário ter idade mínima de 10 anos e comparecer com documentação oficial com foto nas audições. As fichas de inscrições podem ser acessadas no perfil oficial do Natal Luz nas redes sociais.