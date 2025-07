Mulher e duas crianças ficam feridas em acidente na RSC-453, em Bento Gonçalves 

Um acidente envolvendo um veículo SUV Haval H6, com placas de Curitiba (PR), deixou uma mulher de 43 anos e duas crianças, de 8 e 12, feridas na manhã deste domingo (13), na RSC-453, em Bento Gonçalves.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves, a condutora teria perdido o controle do veículo, que saiu da pista e capotou em um barranco ao lado da rodovia. O acidente ocorreu por volta das 12h.