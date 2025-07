Morre o frei Honorato Simionato, aos 90 anos

O frei Honorato Simionato faleceu na quarta-feira (23), aos 90 anos, em Caxias do Sul , na Serra. Ele enfrentava complicações de saúde, como problemas renais e pulmonares, arritmia cardíaca e um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido havia um ano.

Ingressou no Seminário de Veranópolis em 1947, onde fez os estudos básicos. Vocacionado para ser irmão leigo capuchinho, a partir de meados de 1951, fez o postulado em Flores da Cunha, seguido do noviciado no ano seguinte. Em 25 de janeiro de 1953, assumiu a profissão na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos.