Morre no hospital vítima de acidente na BR-470; Serra contabiliza cinco mortes nas estradas desde sábado

Morreu no hospital, neste domingo (20), Ederson da Silva Pinheiro, 43 anos, por complicações de um acidente de trânsito. Ele era motorista de uma VW Saveiro, que se envolveu em uma colisão com um ônibus de viagem na BR-470, em Bento Gonçalves, no sábado à tarde (19).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada próximo à Curva das Empilhadeiras. A Saveiro trafegava no sentido Garibaldi-Bento e, o ônibus, na direção oposta, quando houve o choque entre os dois veículos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Pinheiro chegou a ser socorrido em estado grave ao Hospital Tacchini, mas não resistiu.

Violência nas estradas da Serra

Em três dias, cinco pessoas morreram nas estradas da Serra.

Na manhã desta segunda (21), Rene Jan Chocho de Oliveira, 82, morreu atropelado por uma Fiat Toro na BR-116, em Caxias do Sul. Oliveira era morador do bairro Parque dos Pinhais, às margens da rodovia federal, e estava se deslocando até uma parada de ônibus.

Elton Menzen, 49, morreu ao colidir a motocicleta que conduzia em um poste de uma via lateral da RS-122, em Farroupilha, na noite do domingo. O acidente aconteceu por volta das 22h no sentido Caxias-Farroupilha.

Na noite do sábado, um homem morreu após ser atingido por uma moto na BR-116, em Caxias. O acidente aconteceu no km 150, próximo da entrada do bairro Bela Vista. A vítima não foi identificada até o momento.

