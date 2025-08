Morre, aos 95 anos, Augusto Manfroi, empresário de Bento Gonçalves referência no setor moveleiro

Em nota, a empresa manifestou pesar pelo falecimento do seu fundador: “Visionário e trabalhador, ele construiu com as próprias mãos e com o coração, um legado que inspira há mais de cinco décadas. Começou de forma simples, ao lado da esposa, e seguiu transformando cada desafio em oportunidade, sempre com coragem, humildade e paixão pelo que fazia. A SCA nasceu assim. Hoje, sentimos sua partida com pesar, mas também com gratidão pelo exemplo e orgulho por fazer o que se propôs sempre bem-feito e com alma”.