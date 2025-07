Moradores do bairro Primeiro de Maio, em Caxias do Sul, veem acordo do caso Magnabosco com otimismo

Após décadas de incerteza, regularização fundiária pode ser o próximo passo no bairro onde vivem cerca de 700 famílias. Juliano Gambini / RBS TV

A prefeitura de Caxias do Sul está realizando novos estudos sobre o caso Magnabosco, após o avanço de uma Proposta de Emenda à Constituição no Congresso Nacional que prevê alterações nas regras de pagamento de precatórios (dívidas judiciais do poder público).

O presidente da Associação de Moradores, Nauro Oliveira Brasil. Juliano Gambini / RBS TV

Na semana passada, o município anunciou um acordo com os credores da família Magnabosco, que pode encerrar um impasse judicial que já dura mais de cinquenta anos. O plano prevê o pagamento mensal de R$ 3,4 milhões durante 11 anos. A área do bairro Primeiro de Maio, foi originalmente doada para a construção da Universidade de Caxias do Sul na década de 1960, mas acabou sendo ocupada por famílias ao longo dos anos.

Leia Mais Votação de PEC no Congresso pausa tratativas finais de acordo do Caso Magnabosco

A Associação de Moradores estima que hoje 700 famílias vivem no Bairro Primeiro de Maio, totalizando mais de 3 mil pessoas. A aposentada Gelsa Subtil, moradora há mais de quatro décadas, relata o apego à comunidade. O terreno onde ela mora foi comprado de uma vizinha, na época, informalmente.

— Os vizinhos são uma bênção. Gosto muito de morar aqui. Quando vim, era uma casinha pequena, mas foi aumentando.

O presidente da Associação de Moradores, Nauro Oliveira Brasil, vê o acordo com bons olhos.

— Pensando em nossos pais e em todos que lutaram pelo direito de estar aqui, ficamos felizes. Isso pode trazer melhorias para o bairro. Vivenciei muitos anos, desde criança, a possibilidade de uma hora para outra ser expulso daqui, ser retirado daqui, à força como muitas vezes cheguei a acompanhar e ver os caminhões da prefeitura vindo com polícia para retirar os moradores daqui e casas sendo destruídas — relata.

A proposta do acordo ainda precisa ser aprovada pela Câmara de Vereadores e homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Com a oficialização, a área passaria para o domínio do município, permitindo a criação de uma lei específica para a regularização fundiária.

Leia Mais Legislação especial vai regularizar área do bairro Primeiro de Maio, em Caxias do Sul

O comerciante Luiz Celso vê importância na formalização.

— A gente não quer nada de graça. Queremos contribuir, fazer o recadastramento e pagar pelo nosso espaço.

Além da compra dos terrenos, os moradores também deverão arcar com o pagamento de IPTU. No entanto, o avanço da PEC no Congresso pode alterar o cenário. Segundo o procurador-geral do município, Adriano Tacca, a prefeitura avalia o impacto no pagamento de precatórios.