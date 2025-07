Moradores de Porto Alegre morrem após carrinho de passeio cair em lago de parque em São Francisco de Paula 

A Polícia Civil de Gramado investiga a morte de dois moradores de Porto Alegre , ocorrida na tarde do sábado (4), no Mátria Parque de Flores, em São Francisco de Paula . O caso ocorreu por volta das 16h30min.

Conforme a delegada Fernanda Aranha, que conduz as investigações, um homem e uma mulher, ambos de 61 anos , foram as vítimas. Eles estavam em um carrinho elétrico de passeio, alugado pelo parque, que acabou caindo em um lago, onde morreram.

O Mátria Parque de Flores publicou uma nota de pesar nas redes sociais. Segundo o comunicado o parque "prestou todo o suporte necessário às pessoas envolvidas " além de acionar e colaborar com as autoridades.

O parque lamentou o ocorrido e informou que está "prestando total apoio às autoridades competentes, com as quais colaboramos de forma transparente para a apuração dos fatos".

Confira a íntegra da nota do parque

O Mátria Parque de Flores lamenta profundamente a fatalidade ocorrida no último sábado, 5 de julho, que resultou no falecimento de dois visitantes.

Neste momento de imensa dor, expressamos nossa solidariedade e as mais sinceras condolências aos familiares e amigos das vítimas.

Desde o primeiro instante, estamos prestando total apoio às autoridades competentes, com as quais colaboramos de forma transparente para a apuração dos fatos. O Parque seguirá à disposição exclusivamente das autoridades, contribuindo com todos os esclarecimentos necessários, em respeito às famílias e à investigação.