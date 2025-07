Manutenção de banheiros públicos de Caxias do Sul passará a ser feita pela Codeca 

Ricardo Rech / Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Dentro de 30 dias, a Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) passará a assumir um novo serviço em Caxias: a manutenção dos banheiros públicos . A administração caxiense anunciou a contratação da Codeca nesta quarta-feira (2). Mais de R$ 10,8 milhões serão investidos na contratação.

Segundo o contrato, a Codeca ficará responsável pela limpeza, conservação e higienização dos sanitários públicos de praças, parques e estações do transporte coletivo . Cerca de 26 colaboradores serão designados para atuar na atividade. O grupo irá trabalhar de segunda a domingo, inclusive aos feriados, em formato de escala.

Até então, a Secretaria de Gestão Urbana tinha assumido provisoriamente o serviço. Antes, a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) atuava na higienização. As secretárias precisaram cobrir o serviço após a prefeitura rescindir o contrato com a antiga empresa prestadora.