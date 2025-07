Locomotiva de 1921 doada pela Ulbra e pelo Dnit chega em Caxias do Sul

A locomotiva foi transportada por duas carretas pelas ruas da área central até a Estação Férrea Alana Fernandes / Agencia RBS

Chegando na reta final das obras no Largo da Estação Férrea, em Caxias do Sul, a prefeitura decidiu trazer, nesta quinta-feira (3), a histórica locomotiva a vapor que fará parte do projeto de revitalização do espaço. O transporte estava nas dependências da Ulbra, em Canoas, e foi retirado nesta quarta-feira (2).

Segundo a assessoria da prefeitura, a retirada foi realizada devido as condições climáticas serem favoráveis e pela disponibilidade das empresas envolvidas no transporte, que fizeram o trabalho de forma voluntária.

Em março, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto que viabilizava esse transporte, ofertando uma indenização à Ulbra de até R$ 500 mil para "possíveis danos" na estrutura da instituição. Segundo a administração, o levantamento dos estragos já está sendo realizado pela universidade e em breve será divulgado.

No entanto, o secretário adjunto de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Antonio Feldmann, afirma que não houve muitos problemas e que o gasto será "infinitamente menor" do que foi aprovado pelos vereadores. Ele também explicou como foi o processo de retirada:

— Foi feita uma extensão dos trilhos, em torno de uns 10/12 metros, e foi puxada (a locomotiva) porque metade dela estava embaixo de uma casa que foi construída depois, e então levamos até o guindaste e o caminhão. Não teve nenhum problema, não se desprendeu nenhuma peça.

Além disso, a intenção era trazer a locomotiva antes da finalização das obras no Largo, previstas para serem entregues em novembro, para assim conseguirem consertar qualquer dano que possa ocorrer por meio de parcerias e emendas parlamentares. O trabalho tem valor estimado de ao menos R$ 1,5 milhão, porém, o processo só deve se iniciar em 2026.

— Nós já estamos buscando orçamentos, conseguimos alguns (contatos de pessoas) que fazem esse trabalho específico, que é restauração de locomotivas. Mas primeiro vamos instalar ela na Estação e depois começar a fazer a restauração, que devemos fazer em 2026 — comenta Feldmann.

Ele ainda defende a importância da locomotiva para a cidade, principalmente na questão histórica e cultural.

— A locomotiva tem uma história com o Caxias, ela fazia esse trecho Caxias-Porto Alegre, então não é "apenas" uma peça de decoração. Nós estamos falando de uma peça que é um patrimônio histórico e da memória ferroviária do Brasil e de Caxias do Sul — ressalta Feldmann.

