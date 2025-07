Justiça nega pedido de indenização em ação movida pela Visate contra a prefeitura de Caxias do Sul

No processo, segundo o Executivo, a concessionária que administra o transporte coletivo público urbano de Caxias do Sul reivindicava a recomposição de valores referentes ao período de seis anos, entre 2010 a 2016. A decisão ainda cabe recurso.

Na decisão da 2ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública de Caxias do Sul, a Justiça julgou improcedente o pedido. A sentença destacou que a concessão foi executada conforme as regras estabelecidas no contrato, sendo do conhecimento e responsabilidade da concessionária os riscos ordinários da operação.