Justiça condena três pessoas por manterem trabalhadores em condições análogas à escravidão em Campestre da Serra

O Ministério Público Federal (MPF), autor da ação, ofereceu a denúncia com base em uma fiscalização realizada por uma equipe do Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), ligado ao Ministério da Economia.

Alojamento em situação precária e uso de violência

O grupo de fiscalização, composto por auditores fiscais do trabalho, procurador do trabalho, defensora pública federal e agentes da Polícia Federal, produziu um relatório descrevendo que o alojamento onde se instalavam os trabalhadores seria precário, com beliches e colchões no chão, lavanderia e banheiro em mau estado de conservação.