Jornalista e produtor cultural caxiense Jorge Alves Junior morre aos 55 anos

Jorginho, como era conhecido, atuou por muitos anos como radialista na Rádio Caxias, Studio FM e Rádio Difusora. Também colaborou com o portal de notícias Sabe Caxias e com o podcast Teoria de Tudo. Atualmente, apresentava um podcast de entrevistas no canal UCS Play.

— Jorginho era um artista, um pensador. Rimos muito na gravadora da Rádio Caxias, fizemos shows memoráveis com ele na bateria, detonando o rock and roll. Sabia rir de si mesmo. Falávamos quase todos os dias. Um cara sensível. Deixa saudades nos amigos, muitos que fez do lado de cá, mas tenho certeza de que estará com os que ama do outro lado da vida que segue — diz Brambilla.