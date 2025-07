Jogo do Juventude provoca bloqueios no entorno do Estádio Alfredo Jaconi na próxima semana

As vias serão liberadas após o término do confronto, por volta das 22h30min.

Na próxima segunda-feira (14) haverá bloqueios de trânsito no entorno do Estádio Alfredo Jaconi, devido ao confronto do Juventude com o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, informa a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM).