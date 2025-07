Inscrições para o Casamento Comunitário de Caxias do Sul abrem em agosto

Casais no Casamento Comunitário de 2024 em Caxias do Sul.

As inscrições para o Casamento Comunitário de 2025 iniciam em 4 de agosto, em Caxias do Sul. Organizado por prefeitura, Poder Judiciário e União das Associações de Bairros (UAB), o evento proporciona uma cerimônia gratuita aos casais. As vagas são limitadas.