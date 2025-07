Fique ligado! Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Inicia-se a venda de ingressos para a escolha da rainha e das princesas da 35ª Festa Nacional da Uva

Evento ocorre no dia 23 de agosto, no Ginásio do Sesi. No intervalo do concurso ocorre show com o músico porto-alegrense Vitor Kley

