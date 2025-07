Ingressos à venda para a 8ª edição do Festival da Economia Criativa em Caxias do Sul 

Caxias do Sul será palco da 8ª edição do Festival da Economia Criativa (EC Fest) da Microempa, no dia 29 de agosto, das 8h30min às 18h30min, no Bloco J da UCS. O evento, organizado pelo Núcleo Setorial de Economia Criativa da entidade, contará com palestras, painéis sobre criatividade e oportunidades de negócios.