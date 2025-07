Ingressos à venda para a 1ª edição do Festival da Polenta, que ocorre em julho em Caxias do Sul

A escolha da polenta como protagonista destaca um dos pratos mais simbólicos da herança cultural deixada pelos imigrantes. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Caxias do Sul sediará a 1ª edição do Festival da Polenta, no dia 25 de julho, às 19h30min, no Espaço de Eventos Santa Catarina, na Rua Matteo Gianella, 1.292, bairro Santa Catarina.

O jantar temático será servido no sistema de rodízio, incluindo cinco variedades de polenta, três tipos de fortaia/omelete, galeto, lombinho, saladas e sobremesa típica italiana. O festival contará com o stand-up “Casado, Divorciada e Zoneiro”, com os comediantes Rui Barbosa, Angélica Mello e Paulo Sergio Manfron. A expectativa da organização é reunir mais de 500 pessoas.

Leia Mais Confira a programação deste final de semana da FestiQueijo, em Carlos Barbosa

O Festival da Polenta, criado por Jaqueline Devenz, pretende proporcionar uma experiência gastronômica que busca celebrar a tradição, o sabor e a cultura da imigração italiana na região da Serra gaúcha.

A escolha da polenta como protagonista do evento homenageia os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, celebrados neste ano, destacando um dos pratos mais simbólicos da herança cultural deixada pelos imigrantes. A data escolhida para o evento também é emblemática, já que no dia 25 de julho é celebrado o Dia do Colono.

Os ingressos, no valor de R$90 (+taxas), estão disponíveis no Sympla.