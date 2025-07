Incêndio destrói casa no bairro Santa Fé, em Caxias do Sul

Uma pessoa estava na casa na hora do incêndio e foi retirada pelos bombeiros e depois encaminhada ao hospital pelo Samu

Um incêndio destruiu uma casa no bairro Santa Fé, em Caxias do Sul, na tarde deste domingo. O chamado aos bombeiros foi feito por volta das 15h40min e dois caminhões foram designados para atender a ocorrência.

A provável causa da origem do incêndio é o fogão a lenha, de acordo com informações repassadas pelo soldado Braga, plantonista. Por volta das 18h as guarnições ainda fazem o rescaldo.