Acidente aconteceu na noite do último sábado (19), em Caxias do Sul.

O homem que morreu na noite do último sábado (19) em acidente de trânsito na BR-116, em Caxias do Sul, foi identificado como Armindo Corrêa de Oliveira Júnior, 24 anos. O corpo da vítima está no Posto Médico-Legal (PML) do município e aguarda por familiares para liberação.