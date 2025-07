Hospital da Unimed, em Caxias, suspende cirurgias eletivas nesta quinta após incêndio

O Complexo Hospitalar Unimed, em Caxias do Sul, anunciou por meio de nota que os procedimentos eletivos agendados para esta quinta-feira (3), como cirurgias, endoscopias e colonoscopias, estão suspensos. O motivo é um incêndio, que atingiu o setor de energias, no Bloco A do prédio, na noite de quarta (2). Não houve feridos.

O fogo começou por volta das 22h30min na rede de nobreaks, que fornece energia elétrica para a instituição. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros e não se alastraram para as dependências do hospital.

A fumaça, contudo, se espalhou por outros setores, principalmente a unidade de terapia intensiva (UTI), que dispõe de 40 leitos. De acordo com o vice-presidente da Unimed Serra Gaúcha, Lisandro Pavan, 32 pacientes foram realocados para outras alas. A UTI ainda está fechada nesta manhã de quinta.

— Estamos verificando os danos, a nossa UTI não retornou ainda. Estamos com os pacientes alocados num outro espaço, mas recebendo a mesma assistência normalmente — afirma.

Exames de ressonância e tomografia também estão sendo transferidos para outra unidade, informa Pavan. O retorno da integralidade dos serviços do hospital deve ser informado ao longo do dia.

Clientes que realizariam seus exames no laboratório do complexo hospitalar devem buscar outras unidades do serviço: São Pelegrino (Rua Coronel Flores, 500), Centro (Rua Pinheiro Machado, 2347) e Lourdes (Rua Os Dezoito do Forte, 639). Dúvidas podem ser esclarecidas pelo (54) 3202-9002.