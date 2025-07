Saúde Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves, conta com seis novos leitos para casos de doenças respiratórias

A ampliação foi realizada através do programa estadual Inverno Gaúcho com Saúde. Bento já é o terceiro município do Rio Grande do Sul com mais casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

