Hospital Geral de Caxias do Sul anuncia reformas no centro obstétrico e no setor de diagnóstico por imagem

Diretora-geral do HG, Izar Muller Behs, completou seis meses à frente da instituição de saúde. Pablo Ribeiro / Agencia RBS

Na manhã desta terça-feira (29), a diretora-geral do Hospital Geral de Caxias do Sul, Izar Muller Behs, anunciou o início de duas importantes obras de reforma na instituição: o centro obstétrico e o setor de diagnóstico por imagem. As reformas, previstas para começar nas próximas semanas, têm como objetivo melhorar a qualidade dos serviços, modernizando infraestruturas essenciais para o atendimento de saúde.

O investimento total para a obra será de R$ 9,5 milhões. Os recursos são do governo do Estado, por meio do programa Avançar Mais na Saúde, e foram recebidos pela instituição ainda em janeiro. No momento, os trâmites estão em fase de assinaturas contratuais. As reformas deverão ser concluídas no prazo de seis meses.

De acordo com a diretora do HG, as obras fazem parte de um planejamento estratégico da instituição de saúde para acompanhar as demandas crescentes e garantir um atendimento de excelência.

— Serão reformas de suma importância, porque revitalizam essas áreas que são remanescentes do início da estrutura do hospital. As reformas irão atualizar essas áreas e as regras das RDCs (regulamentação técnica). Sobretudo, irão proporcionar um ambiente muito mais acolhedor. Hoje, pelo volume de pessoas que atendemos, esses ambientes se tornaram pequenos. Para nós, serão obras muito significativas, assim como para a comunidade de Caxias e todos os outros 48 municípios que utilizam dessa estrutura também — disse Izar Muller Behs.

Para o centro obstétrico está prevista a criação de leitos de observação e recuperação pós-cirúrgica, consultórios, área de triagem e espaços complementares para o trabalho obstétrico. Na área de diagnóstico será aprimorado o espaço para o equipamento de ressonância magnética, adequação ao plano diretor hospitalar, criação de salas de terapias de ultrassonografia com acessibilidade, entre outras melhorias. Os dois espaços beneficiados pelo aporte contemplam uma área de quase 2 mil metros quadrados.

Na área de diagnóstico será aprimorado o espaço para o equipamento de ressonância magnética. Pablo Ribeiro / Agencia RBS

Ainda conforme Izar, um novo aparelho de ressonância magnética está em fase final de implantação e deve começar a operar a em setembro. Ele foi adquirido com recursos de emenda parlamentar de R$ 6,5 milhões destinados pelo deputado federal Maurício Marcon (Podemos). O antigo equipamento estava defasado, atrasando mais de cinco mil consultas na cidade.

Seis meses da nova direção

Izar Muller Behs assumiu a direção-geral do Hospital Geral no dia 6 de janeiro. Até então a função era ocupada pelo CEO da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs), Germano Schwartz. Ele assumiu a direção da casa de saúde em novembro do ano passado, após a saída de Sandro Junqueira.

Durante a coletiva de imprensa desta terça, a diretora apresentou um balanço dos primeiros seis meses da sua gestão. De acordo com os dados apresentados, de janeiro a maio de 2025, foram realizadas no HG 4.707 cirurgias, 811 partos, mais de 210 mil atendimentos ambulatoriais e 6.715 internações.

Izar também anunciou que o Hospital Geral buscará, em novembro, a recertificação no nível III em excelência em gestão, acreditado pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). A Acreditação Hospitalar é uma certificação semelhante à ISO, mas exclusiva para instituições de saúde. Ela avalia o desempenho dos processos administrativos e junto aos pacientes, bem como garante a qualidade e a segurança da assistência.