Hospital de Caxias do Sul é habilitado para abrir Centro de Atendimento em Saúde à Pessoa Idosa 

Hospital Virvi Ramos, de Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Hospital Virvi Ramos, de Caxias do Sul, foi habilitado pelo Programa Avançar Saúde 60+, do Estado, para abertura de um Centro de Atendimento em Saúde à Pessoa Idosa. Do RS, existe a garantia do valor pré-fixado de R$ 120 mil mensais para o custeio do serviço, que terá acompanhamento e consultas com especialistas para os pacientes idosos da Serra. Com a habilitação, a direção passa a trabalhar nos trâmites e estruturação do espaço para início dos atendimentos. A partir disso, uma previsão de abertura será definida.

— Nós estamos muito felizes de ter sido contemplados e, mais uma vez, o Virvi Ramos está à frente de um projeto de muita valia para a população, não só de Caxias, como de toda a região. Mas, agora, dependemos de assinatura de contratos e de estruturação da área para que, posteriormente, inicie o serviço — afirmou a diretora executiva do hospital, Cleciane Doncatto Simsen.

A diretora esclarece que o Centro de Atendimento em Saúde à Pessoa Idosa é para o atendimento aos pacientes classificados como frágeis na atenção primária ou com o diagnóstico de demência. Ou seja, não é uma substituição ao trabalho das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), mas sim uma continuidade da atuação iniciada na base, como descreve Cleciane:

— São idosos que vão passar por essa avaliação multidimensional. E o propósito é promover a melhora da funcionalidade, da qualidade de vida e dar suporte familiar da pessoa idosa, além de contribuir para manejos de situações complexas, e fortalecer a construção de um cuidado compartilhado com as unidades básicas. Ele vem para fortalecer a construção do cuidado. Porque muitas vezes esse idoso precisa de uma avaliação de um neurologista, por exemplo. Então ele vai ter acesso a isso à medida que ele tiver a indicação. Vamos compartilhar esse cuidado junto com a UBS e fazer o acompanhamento da evolução desse paciente.

Assim, o encaminhamento do serviço partirá da atenção primária. O critério será o índice de vulnerabilidade clínica funcional, usado para avaliar a condição do paciente idoso, ou o diagnóstico de demência.

Segundo a diretora, o centro terá espaço próprio no Hospital Virvi Ramos. A escolha da estrutura dentro da instituição também é estratégica, como conta Cleciane, pela facilidade de acesso a outros serviços, como exames de laboratórios clínicos e exames de imagem.

O espaço deve oferecer atendimentos com fisioterapeuta, serviço social, nutricionista, farmacêutico, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, educadora física e enfermagem. Hoje, Caxias possui uma população de mais de 83 mil pessoas idosas.

Ideia surgiu em 2023

O projeto de um Centro de Atendimento em Saúde à Pessoa Idosa em Caxias foi proposto em 2023 pelo vereador Rafael Bueno (PDT). Como recorda o parlamentar, assim que a ideia foi apresentada ao hospital, os trabalhos para implantação do serviço iniciaram.

— Observei, enquanto presidente da Comissão da Saúde e também da Comissão da Pessoa Idosa, o apelo da população e a dificuldade de acessar os serviços de saúde, principalmente a pessoa idosa — relatou o vereador.

Segundo Bueno, para a abertura do espaço foram captados cerca de R$ 2,5 milhões em emendas parlamentares. Uma preocupação, contudo, era a garantia do custeio mensal, o que inicialmente foi contemplado pelo Programa do Estado. De cem cidades que concorreram, o projeto de Caxias ficou entre os dez melhores.

Mesmo com a garantia do recurso estadual, Bueno quer que o serviço torne-se uma política pública municipal, como forma de ampliar os atendimentos que serão oferecidos.