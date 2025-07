Homem passa mal durante exercício e morre em academia de Caxias do Sul

Um homem de 42 anos morreu após passar mal enquanto se exercitava em uma academia no Centro de Caxias do Sul na noite desta quarta-feira (24). O caso aconteceu na Smart Fit, que fica na Rua Vinte de Setembro, por volta das 19h40min. Matheus Palauro corria na esteira e caiu repentinamente . Alunos iniciaram os primeiros socorros, enquanto equipes de emergência foram acionadas.

Palauro deixa esposa e dois filhos, um menino de 14 anos e uma menina de 17. Morador do bairro Jardim América, ele jogava futebol com os amigos sempre às quintas-feiras.

O velório é realizado na Capela C do Memorial São José até as 19h desta quinta. Haverá cerimônia de despedida às 19h30min no Memorial Crematório São José.