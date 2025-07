Homem morre enquanto trabalhava em obra em imóvel no município de Gramado

Um homem, que não tem a identidade divulgada, morreu enquanto trabalhava na obra de um imóvel em Gramado, nesta segunda-feira (7). De acordo com o Corpo de Bombeiros do município, uma laje teria caído e atingido a vítima.

A obra do imóvel fica próximo ao Ginásio do Perinão, no Centro do município. Os bombeiros foram acionados por volta de 15h10min, mas, ao chegarem no local, constataram que a vítima já estava morta.