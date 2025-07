Acidente aconteceu por volta das 22h no sentido Caxias- Farroupilha

Um homem de 49 anos, identificado como Elton Menzen, morreu na noite deste domingo(20) ao colidir a motocicleta que conduzia em um poste de uma via lateral da RS-122, em Farroupilha. O acidente aconteceu por volta das 22h no sentido Caxias-Farroupilha. Menzen morreu no local.