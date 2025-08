Homem é encontrado morto em veículo capotado na RS-453, em São Francisco de Paula 

De acordo com as informações do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, o homem estaria trafegando no sentido Caxias do Sul a São Francisco de Paula quando, por motivos ainda desconhecidos, teria perdido o controle da direção ao realizar uma curva acentuada à esquerda. Ele teria saído da pista e capotado o veículo por aproximadamente 15 metros e caído em uma ribanceira.