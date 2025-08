Há um ano em operação, espaço para tratamento de câncer em Veranópolis poderá ser ampliado pelo Grupo Tacchini

Sala onde os pacientes recebem tratamento no Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi. Mariza Bertoldo Bongiovan / Divulgação

Há um ano em operação, a unidade de terapia oncológica do Grupo Tacchini, em Veranópolis, atendeu 581 pacientes em tratamento de câncer da região. Além de quem mora no município, são pessoas, em sua maioria, vindas de Nova Prata, Nova Bassano, Vila Flores e Cotiporã. A unidade fica localizada no Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi.

Com as restrições de deslocamento pela região em função da situação da BR-470 após a chuva de maio de 2024, a estrutura tornou-se referência aos pacientes oncológicos do outro lado do Rio das Antas, conforme a coordenadora do Instituto do Câncer, Diana Bruscato.

— Foi superior à nossa expectativa. Foi muito assertivo, inclusive os números mostram, porque se a gente tem uma demanda para lá, a gente consegue facilitar o acesso e trazer uma experiência mais agradável — avalia.

Em um ano, foram 196 consultas realizadas, 385 sessões de tratamento e, atualmente, 55 pacientes ativos. Ou seja, que estão recebendo o tratamento.

Consultório para atendimento de pacientes em tratamento oncológico. Mariza Bertoldo Bongiovan / Divulgação

O espaço tem capacidade para três atendimentos simultâneos, todos exclusivos para quimioterapia. No entanto, com a demanda crescente, o grupo já estuda ampliar a capacidade. Atualmente, a equipe de trabalho conta com uma enfermeira e um médico.

— A gente está sentindo que vamos ter que estudar uma ampliação de estrutura e de dias de aplicação. Hoje temos somente um dia de infusão (aplicação de terapia na veia). Mas estamos notando com a demanda que vai precisar expandir, principalmente no que diz respeito à equipe profissional que está lá focada. A princípio, estamos estudando de fato essa ampliação de carga horária para se consiga atender, porque tem demanda — pontua Diana.

Atualmente, a unidade recebe apenas pacientes particulares e conveniados ao grupo Tacchini. No ano passado, quando a unidade começou a operar, a ideia era de estender os atendimentos para outras seguradoras e para o Sistema Único de Saúde (SUS), no entanto, por motivos burocráticos, a expectativa não se confirmou.

— A gente não consegue expandir para atendimentos SUS por questões burocráticas, de legislação. Não que nós não queiramos — afirma.

Um ano em números