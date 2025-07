Gata é resgatada após ficar cinco dias presa em exaustor de churrasqueira em Bento Gonçalves 

Bombeiros que atuaram no resgate junto à gata.

O resgate inusitado de uma gata aconteceu na terça-feira (2), no bairro São João, em Bento Gonçalves. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por um morador do oitavo andar após notar que uma de suas gatas estava presa no exaustor da churrasqueira.