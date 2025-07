Furtos de hidrômetros em Caxias do Sul somam prejuízo de mais de R$ 120 mil em seis meses

Caixa protetora de hidrômetro é fornecida de forma gratuita pelo Samae em novas solicitações. Marcio Serafini / Divulgação

Entre janeiro e junho de 2025, 217 hidrômetros foram furtados em Caxias do Sul. O Samae já registra prejuízo superior a R$ 120 mil no primeiro semestre do ano. No mesmo período em 2024, foram 58 registros. Em 2023, foram 142.

A autarquia, junto da Guarda Municipal e da fiscalização da Secretaria do Urbanismo, intensificam ações para coibir a receptação. Na última semana, duas pessoas foram presas em flagrante de posse de equipamentos.

Para cada hidrômetro furtado, o prejuízo estimado é de R$ 570. São cerca de R$ 300, em média, para a compra e a reposição da unidade. O valor varia conforme o tipo de equipamento.

Além disso, o Samae tem, em média, R$ 70 de prejuízo pela falta de medição do consumo e R$ 200 para o deslocamento de equipe técnica para o reparo emergencial do cavalete, garantindo a continuidade do abastecimento ao usuário, e o retorno posterior para a instalação do novo hidrômetro.

De acordo com o levantamento do Samae, os principais alvos são os hidrômetros chamados de velocimétricos, fabricados em metal (latão ou bronze).

Orientação para prevenir furtos

Para evitar o furto e o prejuízo, o Samae orienta que a comunidade instale uma estrutura protetora nos equipamentos. Em ligações novas, a instalação de caixa padrão já é obrigatória por lei desde março de 2023.

A caixa é fornecida de forma gratuita pelo Samae em casos de novas solicitações. O usuário fica responsável pela instalação. Ela deve ser colocada preferencialmente no muro de divisa frontal ou em um dos muros laterais do imóvel.