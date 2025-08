Filhote de puma resgatado na Serra é encaminhado ao Zoológico de Sapucaia do Sul

Puma passa por adaptação no Zoológico de Sapucaia do Sul. Luis André / Divulgação

Um filhote de puma, resgatado em Jaquirana, na Serra, ainda em fevereiro, foi encaminhado ao Zoológico de Sapucaia do Sul na quarta (30). De acordo com nota da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), ele é o novo morador do parque, administrado pelo Estado.

O bicho passará por um período de adaptação e poderá ser visitado a partir de domingo (3). O zoo foi reaberto nesta quinta (31) com o anúncio após passar 80 dias fechados por casos de gripe aviária nos animais.

Ele ainda não tem um nome. A partir desta quinta, por meio das redes sociais, o Estado lança uma campanha para que a população escolha o nome.

Puma foi resgatado com idade estimada de dez dias. Luis André / Divulgação

Resgate e recuperação

O puma foi resgatado em fevereiro por um morador de Jaquirana. O animal foi, então, resgatado pela equipe da Unidade de Conservação Parque Estadual do Tainhas (PE Tainhas).

Segundo a Sema, o filhote foi encontrado com 700 gramas e a idade estimada de dez dias. Ele é o único sobrevivente de uma ninhada de três filhotes.

A suspeita da pasta é que a mãe dos filhotes tenha sido vítima de caça.

— Quando me deparei com a situação, foi emocionante. O animal estava debilitado e meu pensamento desde o primeiro momento foi agilizar para que ele recebesse atendimento. Os felinos estão cada vez mais raros na nossa região e ver agora que essa história, por mais que seja triste, ter um final feliz com o puma sobrevivente e saudável, é motivo de orgulho — relatou Guilherme Oliveira, servidor da pasta responsável pelos primeiros atendimentos.

O acolhimento do puma foi feito na sede da Sema, em Porto Alegre. A recuperação contou com uma rede de apoio.

Os primeiros exames laboratoriais foram realizados pelo Instituto Preservas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A partir de então, uma rede de profissionais que compõem o quadro de instituições públicas e privadas se formou para salvar a vida do puma de forma voluntária, entre elas a Associação Mata Ciliar, o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), a Clínica Chatterie e a Clínica Visão Vet, onde o filhote passou por uma cirurgia de cataratas.

Em junho, com dez quilos, foi transferido de forma temporária para o Zoológico de Canoas. Em julho, com 13 quilos, foi encaminhado ao Zoo de Sapucaia do Sul.

— Por ter sido resgatado muito jovem, necessitado de múltiplas intervenções médicas e possivelmente apresentar déficit visual, sua reintrodução na natureza foi considerada inviável. A permanência em zoológicos garante bem-estar, segurança e possibilidade de educação ambiental para o público — explicou a médica veterinária da Sema, Moira Ansolch.

O Puma concolor, também conhecido como onça-parda ou suçuarana, é o segundo maior felino das Américas. Com pelagem de coloração parda, que pode variar do acinzentado ao avermelhado, habita uma diversidade de ecossistemas, de florestas densas a campos e serras.