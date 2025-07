Festa da Uva planeja hotel próximo aos Pavilhões, além de um teleférico ligando o Monumento Jesus Terceiro Milênio à Casa de Pedra, em Caxias

Área paralela ao Parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul, pode dar espaço a hotel.

A Festa da Uva, Turismo e Empreendimentos S/A publicou nesta segunda (21) um edital de chamamento público com o objetivo de convocar interessados em construir um hotel em uma área próximo ao Parque Mário Bernardino Ramos, os pavilhões da Festa da Uva. A intenção é que o novo empreendimento fique em uma área de mais de 28 mil metros quadrados na Rua Ivo Remo Comandulli, paralela ao parque. O imóvel pertence à empresa.

— Será o primeiro hotel cinco estrelas da cidade e já temos algumas redes hoteleiras interessadas. Será um passo muito grande da parceria público-privada que estamos firmando para as melhorias no Parque.

O período do chamamento é de 30 dias. A partir das manifestações, a empresa pode iniciar tratativas com os interessados.

Desapropriação de terreno visando teleférico

Outra ação que envolve os pavilhões da Festa da Uva foi publicada no Diário Oficial. É um decreto de declaração de utilidade pública e desapropriação de um terreno na Rua Matteo Gianella, esquina com a Avenida Ruben Bento Alves e Rua Professor Marcos Martini, com quase 4 mil metros quadrados de área.