Festa Colonial de Canela segue até o próximo domingo, com shows, jogos e muita gastronomia

Tendo como protagonistas as famílias de agricultores, produtores rurais e agroindústrias locais, a Festa Colonial de Canela entra em seus últimos dias comemorando o sucesso de público e a aceitação da comunidade. Atéo próximo domingo, ainda é possível aproveitar os shows, se divertir com os jogos coloniais (bocha, canastra e 66) e saborear a gastronomia com gostinho de comida caseira. Toda a programação é gratuita e ocorre na Praça João Corrêa.

Na última sexta-feira, o evento recebeu a visita do secretário de Estado do Turismo, Ronaldo Santini, que esteve na Festa acompanhado do prefeito Gilberto Cezar. A presença da liderança estadual, bem como do Governador Eduardo Leite no primeiro fim de semana, reforça a importância do evento no calendário turístico e cultural do Rio Grande do Sul.