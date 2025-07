Férias escolares: confira opções de lazer para as crianças em Caxias do Sul

Vários locais em Caxias do Sul preparam programações especiais para as férias escolares de inverno das crianças, com o objetivo de proporcionar experiências lúdicas e divertidas nesses dias de descanso. Confira as atrações:

Bourbon Shopping San Pellegrino

cOs pequenos artistas poderão ver suas pinturas em um painel de led de alta resolução. Divulgação / Divulgação

Até o dia 3 de agosto, o público infantil poderá participar da oficina infantil Arte Embaixo D'água, das 12h às 20h, na praça de eventos, no primeiro andar do Bourbon Shopping San Pellegrino. A atividade é gratuita.

No espaço temático, as crianças poderão escolher o desenho de um animal marinho para colorir. Após a pintura com giz de cera e lápis de cor, a figura é digitalizada e transmitida em um aquário digital interativo. Os pequenos artistas poderão ver suas pinturas em um painel de led de alta resolução, formado por três grandes telas com imagens do fundo do oceano, como se os animais coloridos pelas crianças estivessem nadando em seu habitat natural.

A programação é indicada para crianças de 3 a 12 anos acompanhadas de responsáveis. Duração: 20 minutos.

Circo Fantasy

A atração está localizada no estacionamento do Shopping Villagio. Divulgação / Divulgação

O espetáculo conta com mais de 20 atrações, incluindo palhaços, mágicos, malabaristas, pêndulo espacial e o Globo da Morte, além de cinco motociclistas desafiando a gravidade em manobras. A classificação indicativa é livre.

A atração segue no estacionamento do Shopping Villagio até 10 de agosto e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, às 20h30min. Aos sábados, domingos e feriados, são três horários, às 16h, às 18h e às 20h30min. Os ingressos, a partir de R$15, podem ser adquiridos no site oficial do Circo Fantasy ou na bilheteria do local.

Estação Téti

O espaço está localizado na Rua Dr. Augusto Pestana, 145, no bairro São Pelegrino. Giovanno Boff / Divulgação

As atividades iniciam no próximo sábado (19) e seguem até o dia 2 de agosto. A programação de férias inclui lançamento de livro, saraus literários, contações de histórias, oficinas, apresentações artísticas e musicais e experiências culturais pensadas para diferentes idades.

Entre os destaques da programação estão o lançamento do livro infantil “O avô do meu avô me contou”, do escritor Delcio Agliardi com apresentação artística de Cibele Tedesco, no sábado (19), às 16h. No dia 26 de julho o espaço receberá a peça teatral “Bichológico”, destinada para a primeira infância.

Há duas formas de participar das atividades na Estação Téti. O acesso diário, com brincadeiras livres e atividades, custa R$ 40 por criança e R$ 20 por adulto acompanhante. Já o pacote com a inclusão de monitor exclusivo, lanche e atividades especiais custa R$ 200 a diária e R$ 850 a semana. O espaço abre de segunda a sexta, das 13h às 18h, localizado na Rua Dr. Augusto Pestana, 145, no bairro São Pelegrino. Aos finais de semana a programação é destinada a crianças com adulto acompanhante.

Confira a programação:

19 de julho (Sábado)

16h: Lançamento do livro “O avô do meu avô me contou”, de Delcio Agliardi, com ilustrações de Antonio Giacomin.

Lançamento do livro “O avô do meu avô me contou”, de Delcio Agliardi, com ilustrações de Antonio Giacomin. Contação de histórias e apresentação musical com Cibele Tedesco

Ateliê livre de aquarela com Ale Brem

20 de julho (domingo)

Ateliê livre ao longo do dia + Estação de Brincar

17h: Contação de histórias com Elaine Cavion

21 a 31 de julho – Oficinas temáticas e festas especiais

Brincar de Ensinar (crianças ensinam outras crianças)

Oficina de Passarinhos em Papel

Costura Criativa

Escultura em Argila

Yoga

Pintura em tela

Oficina de Squishy Melow

Oficina de Massinha Nuvem

Oficina de Cupcakes

Cinema

Karaokê para todas as idades

Festa da Meia Diferente

Dia do Cabelo Maluco

Dia da Pintura Neon

Sarau Literário

Dia do Escritor com oficina de marcador de página

Festa do Pijama

Campeonato de Stop

26 de julho (Sábado)

16h: Apresentação teatral “Bichológico” — peça voltada para crianças pequenas, inspirada no livro de Paula Taitelbaum

Apresentação teatral “Bichológico” — peça voltada para crianças pequenas, inspirada no livro de Paula Taitelbaum Ateliê livre com o tema “Formas”

27 de julho (domingo)

14h às 19h: RPG Cultural — programação interativa voltada a pré-adolescentes

RPG Cultural — programação interativa voltada a pré-adolescentes Ateliê livre com Ale Brem

2 e 3 de agosto (sábado e domingo)

Ateliê livre aberto ao longo do dia

Instituto de Leitura Quindim

Localizado no Shopping Villagio Caxias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Villagio Caxias, em parceria com o Instituto Quindim, promove sessões gratuitas de contação de histórias. Sempre aos sábados e domingos, das 15h às 17h, o espaço Lifestyle, ao lado da loja Adidas.

Sala de Cinema Ulysses Geremia

As exibições ocorrem na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás. SMC / Divulgação

Pensado para as férias de inverno das crianças, o Cine Kids de Inverno estreia na próxima segunda-feira (21), na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás. As sessões ocorrem nos dias 21, 22, 28 e 29 de julho, sempre às 14h30min, com entrada gratuita.

O Cine Kids de Inverno ocorre no período de férias escolares como alternativa cultural no dia a dia das famílias, além de atender a agendamentos de escolas de educação infantil que permanecem abertas nesta época. Confira os filmes:

21 de julho (Segunda-feira)

Os Sem-Florestas

Horário: 14h30min

14h30min Sinopse: A primavera chegou, fazendo com que os animais da floresta despertem da hibernação. Ao acordarem, logo se deparam com uma surpresa: surgiu ao redor de seu habitat natural uma grande cerca verde. Inicialmente, eles temem o que há por trás da cerca, até que RJ (Bruce Willis) revela que foi construída uma cidade ao redor da floresta, que agora ocupa apenas um pequeno espaço. RJ conta ainda que, no mundo dos humanos, há as mais diversas guloseimas, convencendo os demais a atravessar a cerca. Entretanto, essa atitude desagrada o cauteloso Verne (Garry Shandling), que prefere permanecer onde estava inicialmente. Duração: 1h25min. Classificação Livre.

22 de julho (Terça-feira)

A Fuga das Galinhas

Horário: 14h30min

14h30min Sinopse: A Sra. Tweedy (Miranda Richardson/Nádia Carvalho) é dona de um galinheiro no interior da Inglaterra, onde a maior parte das aves vive uma vida curta e monótona, limitada a produzir ovos e terminar na panela. Mas, quando Rocky (Mel Gibson/Dário de Castro), um galo vindo dos Estados Unidos, surge voando por cima da cerca da granja, as coisas começam a mudar. Rocky se apaixona por Ginger (Julia Sawalha/Miriam Ficher), que sonha com uma vida melhor e há tempos deseja fugir dali. Juntos, os dois arquitetam um plano para conquistar a liberdade. No entanto, Rocky e Ginger logo se veem correndo contra o tempo quando a Sra. Tweedy decide que é hora de mandar toda a granja para o forno. Duração: 1h24min. Classificação Livre.

28 de julho (Segunda-feira)

Por Água Abaixo

Horário: 14h30min

14h30min Sinopse: Roddy (Hugh Jackman) é um rato de estimação que vive em um luxuoso apartamento em Kensington e tem dois hamsters, Gilbert e Sullivan, como mordomos. Um dia, surge no local Sid (Shane Richie), um rato sujo que veio pelo esgoto da pia. Sid acha que tirou a sorte grande, mas Roddy quer se livrar dele o mais rápido possível. Para isso, tenta enganá-lo dizendo que a privada é, na verdade, uma banheira e tenta convencê-lo a entrar nela. Porém, Sid não é bobo e empurra Roddy na privada, dando a descarga em seguida. Roddy vai parar nos esgotos e chega à cidade de Ratópolis. Lá, conhece Rita (Kate Winslet), uma ratazana que trabalha com seu barco e é a única que pode ajudá-lo a voltar para casa. Duração: 1h25min. Classificação Livre.

29 de julho (Terça-feira)

Shrek

Horário: 14h30min

14h30min Sinopse: Em um pântano distante vive Shrek (Mike Myers), um ogro solitário que vê sua vida ser invadida, de repente, por uma série de personagens de contos de fadas, como três ratos cegos, um lobo mau e três porquinhos sem lar. Todos foram expulsos de suas casas pelo maligno Lorde Farquaad (John Lithgow). Determinado a recuperar sua paz, Shrek decide encontrar Farquaad e propõe um acordo: os personagens poderão voltar para seus lares se ele e seu amigo Burro (Eddie Murphy) resgatarem uma bela princesa (Cameron Diaz), prisioneira de um dragão. No entanto, quando Shrek e o Burro finalmente conseguem resgatá-la, descobrem que seus problemas estão apenas começando. Duração: 1h29min. Classificação Livre.

Shopping Villagio Caxias

O Shopping Villagio Caxias promove uma programação pensada para todos os públicos para as férias de inverno. Anderson Tibes / Divulgação

O Shopping Villagio Caxias promove uma programação variada e pensada para todos os públicos para as férias de inverno. Entre as atrações está o Parque Príncipe Lu, uma área lúdica dedicada ao público infantil, com brinquedos como cama elástica, playground, escalada e jogos interativos.

Para quem gosta de experiências diferentes, o Futsinuca é a escolha certa. O jogo une futebol e sinuca, e propõe uma dinâmica onde os participantes usam os pés no lugar de tacos. A mistura dos dois esportes fica disponível até dia 24 de agosto.

Já os apaixonados por cultura geek podem aproveitar a Exposição Heróis em Ação, que reúne 50 figuras icônicas dos universos Marvel e DC. Além da mostra, o shopping promove encontros temáticos com cosplays e super-heróis.

Teatro Pedro Parenti

Show Estranho: "Os Cleptons"

Erick Clepton, junto aos seus irmãos George Clepton e Pierre Clepton apresentam o Show Estranho. @oscleptons / Redes Sociais

No Show Estranho, Erick Clepton, junto aos seus irmãos George Clepton e Pierre Clepton, vive grandes aventuras, nas quais todos enfrentam diversos desafios com muito improviso e interação com a plateia. A atração conta com muitos jogos, personagens e RPG. O show é destinado ao público adolescente e jovem. Entre os jogos, além da interatividade de uma projeção, temos RPG, duelo de piadas, duelo de frases, interação com Loop Station.