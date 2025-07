Fepam suspende atividades de empresa autuada por poluir arroio no interior de Garibaldi 

A prefeitura recebeu a primeira denúncia de moradores da região em 29 de maio. Já o segundo flagrante ocorreu na última quarta-feira (2) , cerca de um mês depois. Em ambas as ocasiões uma densa espuma foi observada sobre a água do arroio.

Segundo a prefeitura, um líquido de alta concentração de tensoativos e surfactantes, substâncias químicas usadas em produtos de limpeza, teriam sido lançadas no curso d'água. Amostras do arroio foram coletadas nas duas oportunidades.

Em caráter preventivo, a orientação aos moradores é evitar contato com a espuma e com a água do arroio. Também é recomendado que seja interrompida a captação de água no local, inclusive para uso com animais, até que a situação seja normalizada.