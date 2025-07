Fenakiwi se encerra com público total superior a 100 mil visitantes, em Farroupilha

A 25ª edição da Fenakiwi, em Farroupilha, se encerrou neste domingo somando um público superior a 100 mil visitantes, de acordo com a empresa AM9, responsável pela organização. Só no último final de semana, cerca de 34 mil pessoas passaram pelo evento, que se iniciou no dia 3 deste mês.

Os shows do último fim de semana foram um dos pontos altos: no sábado, Armandinho e a banda Reação em Cadeia embalaram o público com sucessos que marcaram diferentes gerações. Já no domingo, o humorista Badin, o Colono, lotou a arena de shows com suas piadas e histórias bem-humoradas.