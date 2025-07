Fenakiwi começa nesta quinta, em Farroupilha, com expectativa de atrair 100 mil visitantes

Com opções de gastronomia, feira multissetorial, cultura, shows e entretenimento, a 25ª Fenakiwi promete atrair mais de 100 mil visitantes ao Parque Cinquentenário, em Farroupilha . A programação começa nesta quinta-feira (3) e segue até 20 de julho. A abertura e as três sextas-feiras desse período têm entrada gratuita, enquanto aos sábados e domingos os ingressos custam R$ 20.

Além da exposição de kiwis, nas variedades verde, amarela e vermelha, o evento contará com grostoli e outros pratos típicos e produtos coloniais, com a participação de 26 agroindústrias familiares. Uma novidade é o 'Bar nas Alturas', suspenso a 40 metros do chão por um guincho e pronto para servir vinhos e cervejas.