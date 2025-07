Feirantes não se intimidam com frio de -1,4°C e levam cultivos para ruas de Caxias nesta terça

Essa frase, da comerciante Carolina Pellenz, 38 anos, traduz a coragem dos trabalhadores da Feira do Agricultor, que enfrentaram um amanhecer, o mais gelado do ano, em Caxias do Sul, nesta terça-feira (1°). Os termômetros chegaram a marcar -2°C, contudo, de acordo com a estação convencional do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima foi de -1,4°C.