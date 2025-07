Farroupilha realiza duas ações de retirada de fios sem uso em postes do município em julho

Nesta terça-feira (8), a Secretaria de Obras e Trânsito de Farroupilha executa a retirada de fios sem uso de postes no município. A ação é uma parceria da prefeitura e do Procon com empresas de energia, telefonia, TV a cabo e internet e irá ocorrer na esquina da Rua Coronel Pena de Moraes com a Rua Barão do Rio Branco, das 8h30min às 11h.

Leia Mais Visitantes se jogaram no lago para tentar salvar casal que morreu em parque de São Francisco de Paula, diz delegada

Segundo a prefeitura, a ação seguirá durante a tarde, das 13h às 16h, na RS-813, entre Linha Paese e Desvio Machado. Como será feita às margens da rodovia, a ação será acompanhada pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Haverá, em alguns momentos, bloqueios parciais e totais do trânsito.

Já no dia 22, durante a manhã, o serviço ocorre novamente na esquina da Rua Coronel Pena de Moraes com a Rua Barão do Rio Branco. No turno da tarde, ocorrerá a ação de retirada de fios sem uso nas ruas principais do bairro Primeiro de Maio.

Com isso, a prefeitura solicita cuidado e atenção aos condutores que trafegarem pelas regiões em que as ações irão ocorrer. Os trechos estarão devidamente sinalizados, inclusive com o uso do painel luminoso informativo.