Farroupilha promove ação de vacinação contra a gripe neste sábado

Neste sábado (5), ocorre em Farroupilha mais uma edição da campanha Na Rua Contra a Gripe. A ação, promovida pela secretaria da Saúde, será realizada no calçadão da Rua Júlio de Castilhos, quase na esquina com a Rua Coronel Pena de Moraes, das 9h às 15h, com a unidade móvel em saúde.