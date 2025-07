Ex-presidente da Câmara de Farroupilha, Tadeu Salib dos Santos morre aos 70 anos

Morreu na madrugada deste sábado (5) o ex-vereador de Farroupilha Tadeu Salib dos Santos , aos 70 anos . Presidente do Legislativo em 2021, ele estava internado há cerca de dez dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Carlos, em decorrência de uma pneumonia.

Apesar de nascido em Bom Jesus, em 15 de maio de 1955, construiu inúmeros laços com Farroupilha. Além de político, atuou por mais de 40 anos como gerente geral do Memorial São José da cidade.

Também tinha carinho pelo tradicionalismo: foi vice-patrão do CTG Ronda Charrua e apresentou as práticas gaúchas para as três filhas Ariane, Aline e Amanda. Na comunicação, teve um programa de entrevistas na rádio Miriam Caravaggio.