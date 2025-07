Evento que homenageia e celebra o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha ocorre neste sábado em Caxias do Sul 

Para celebrar o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, o evento Negra Flor ocorre neste sábado (26), das 13h às 18h, na Sociedade Recreativa Cultural Gaúcho, na Rua São José, 2195, no Bairro Pio X, em Caxias do Sul. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Promovido pela Sociedade Recreativa Cultural Gaúcho, em parceria com a produtora cultural Lili Costa , o evento exalta a força da mulher negra, suas ancestralidades e a potência da arte afro-brasileira. A programação reúne apresentações culturais, exposição de artes visuais, exibição de filme, roda de conversa, dança e música .

As atividades são voltadas à valorização da identidade negra, ao protagonismo feminino e à preservação das tradições afro-brasileiras. Entre os destaques da programação estão a exibição do filme Kbela, da cineasta Yasmin Thayná, apresentações musicais com artistas negras locais, além de oficinas e rodas de conversa voltadas ao empoderamento feminino e à educação antirracista.