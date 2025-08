Estudo aponta que cerca de 150 famílias poderão permanecer nas moradias no bairro Galópolis, em Caxias do Sul

Registro em um rua da comunidade em junho do ano passado. Porthus Junior / Agencia RBS

Um estudo iniciado em agosto do ano passado pela prefeitura de Caxias do Sul indicou que cerca de 150 famílias poderão permanecer em suas moradias no bairro Galópolis. A análise ocorreu em função da região ter sido a mais impactada por deslizamentos de terra, durante a chuva de maio de 2024. Sete pessoas morreram e uma vítima nunca foi encontrada, segundo a Defesa Civil.

O levantamento aponta que, em condições climáticas normais, a área não apresenta risco. Contudo, o cenários e os riscos mudam a partir da ocorrência de chuva volumosa. Nesse caso, haverá necessidade de evacuação da área por conta do encharcamento do solo. Essa medida deve ocorrer a partir do registro de 100 milímetros de chuva, em um período de 24 horas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Caxias do Sul, tenente Armando da Silva, famílias retornaram espontaneamente à comunidade sem avisar as autoridades. Por isso, a prefeitura não tem o número de pessoas que estavam ou ainda estão fora de casa.

Durante os últimos meses, houve o mapeamento geológico, geotécnico e hidrológico de Galópolis, com indicação e caracterização das áreas de risco e perigo. Os resultados foram apresentados aos moradores na noite de quarta-feira (30).

População será treinada para reconhecer os riscos

De acordo com o geólogo Caio Torques, o estudo orienta o estabelecimento de um plano que inclui treinamento da população para convívio e reconhecimento do risco, além do controle de pluviometria, medição do nível freático, vistorias contínuas e sistemas de alerta.

Moradores de sete áreas mapeadas receberão treinamentos para multiplicar as informações e saber como proceder em caso de necessidade de evacuação. Serão estabelecidas rotas e locais seguros para receber as famílias.

— Vamos ter que conversar semanalmente. Vamos trabalhar na prevenção e mitigação. Esse preparo todo é para que Galópolis possa voltar à vida, voltar à rotina, e em segurança — ressalta o coordenador da Defesa Civil.

Obras custarão mais de R$ 50 milhões

O estudo também recomenda a execução de obras de contenção e estabilização das encostas. O custo estimado nos anteprojetos é de R$ 53 milhões.

O município informou que está em busca de recursos, entretanto, não há data ou prazo estimado para início dos serviços.