Estudo aponta desafios para Bento Gonçalves e Caxias do Sul alcançarem a igualdade de gênero

Cidades possuem grande desafio para alcançar a igualdade de gênero. Porthus Junior / Agencia RBS

Caxias do Sul e Bento Gonçalves figuram entre as cidades do Brasil com grandes desafios para igualar mulheres e homens. É o que aponta o estudo “Piores Cidades Para Ser Mulher”, desenvolvido pela Tewá 225, consultoria socioambiental de São Paulo que tem entre clientes a Unesco, a ONU Mulheres e o Instituto Votorantin.

O estudo ranqueou 319 municípios de todo o país com base em dados coletados e disponibilizado no site do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. No portal, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são avaliados. Para esse estudo, a Tewá 225 observou as informações do item “Igualdade de Gênero” (leia sobre o estudo abaixo).

Entre todas as cidades, Caxias do Sul foi classificada na 170ª posição, com nota 35,15, enquanto Bento Gonçalves ficou na 220ª posição, com nota 37,63. Apesar da diferença de 50 posições, as cidades compartilham desafios parecidos para igualar condições oferecidas a homens e mulheres na sociedade.

Tanto a posição na lista quanto as notas das cidades da Serra foram classificadas consultoria como “muito baixas”. Conforme a diretora técnica da Tewá 225, Fernanda Mallek, o cenário visto na Serra não é uma exclusividade local, mas, sim, uma realidade vista na maior parte das cidades avaliadas. Cerca de 84% dos municípios estudados foram classificados na faixa “muito baixa”.

Fernanda Mallek, diretora técnica da Tewá 225, uma das responsáveis pelo estudo. Arquivo Tewá 225 / Divulgação

— É um cenário complexo. Mostra que a questão de gênero precisa ser enfrentada com urgência, até porque a composição populacional dessas cidades é predominantemente feminina. A média de mulheres nessas cidades é de 52%. Em termos gerais, nenhuma cidade do Brasil está bem posicionada no quesito igualdade de gênero — explica.

Cenário político, economia e segurança derrubam notas de cidades da Serra

As regiões Sudeste e Sul apresentam índices melhores se comparados com o Norte do país. Segundo o estudo, cerca de 80% das cidades com melhores condições de vida para as mulheres estão nas duas regiões. Contudo, isso não significa que essas cidades não tenham desafios para solucionar.

— Regiões com maior desenvolvimento econômico, como a Serra gaúcha, tendem a oferecer melhores condições. Mas essa situação nem sempre se traduz em igualdade de gênero, porque a distribuição de riqueza é diferente. Avaliando a situação, entendemos que nem toda cidade rica proporciona melhor qualidade de vida para as mulheres — pontua.

Segundo Fernanda, a desigualdade de salários foi um dos fatores que mais movimentou o índice, sendo determinante para a posição das cidades. A análise da Serra apontou que as mulheres de Caxias recebem 74% do salário dos homens. Já as mulheres de Bento recebem 75% dos salários dos homens. A média considerada um bom parâmetro é de 85%.

Setor econômico foi um dos fatores mais influentes para a posição dos municípios na pesquisa. Mulheres de Bento Gonçalves e Caxias do Sul ganham cerca de 75% do salário dos homens. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Outro fator que pesou para a má avaliação das cidades foi a baixa presença de mulheres nas câmaras de vereadores. Para ter uma boa avaliação, as cidades precisam de 30% de mulheres em cargos de vereança. Os dados analisados pela Tewá 225 levam em conta o período legislativo de 2020 a 2024. Nesse ciclo, Bento não contou com vereadoras — hoje são duas. Já Caxias tinha cinco parlamentares, de 23 cadeiras — atualmente são sete. Caso a avaliação fosse feita hoje, Caxias teria uma nota melhor por conta dos 30%.

Por fim, a taxa de feminicídios também puxou a média para baixo. Conforme Fernanda, os crimes ocorridos em 2023 embasaram o estudo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-RS), no referido ano, Bento registrou dois feminicídios, enquanto Caxias teve seis. A metodologia considera que cidades com mais de 100 mil habitantes que registrarem três feminicídios, têm a nota é zerada. Dessa forma, as cidades serranas pontuaram muito baixo também nesse quesito.

Rede de proteção fortalecida e compartilhamento do cuidado como soluções

Os aspectos que dificultam a conquista da igualdade de gênero nas cidades da Serra perpassam setores públicos e privados. Para apontar soluções, a reportagem ouviu duas advogadas da região, que focam a atuação no direitos da mulher e questões de gênero.

Na avaliação de Melissa Demari, profissional de Bento Gonçalves, e Mônica Montanari, de Caxias do Sul, além de enfrentarem jornadas de trabalho, que por muitas têm remunerações diferentes das dos homens, as mulheres ainda são sobrecarregadas com o cuidado. Essa função, delegada de forma desproporcional, gera grande impacto na desigualdade de gênero.

— Além do trabalho em empresas, que muitas vezes empregam as mulheres com cargos diferentes de homens para pagar menos, apesar de desempenharem a mesma função, cabe a elas o cuidado da casa, dos filhos, dos idosos e dos enfermos. Esse cenário distancia as mulheres dos espaços de educação, porque, além de não ter tempo para estudar, não é raro a mulher deixar o trabalho formal para se dedicar, exclusivamente, ao cuidado de alguém — pontua Mônica.

Outra consequência apontada por Melissa é o isolamento das mulheres no espaço social. Sem interagir com outras pessoas, sem entender os dilemas coletivos elas dificilmente desenvolvem a participação política, o que reflete a falta de representatividade nos governos municipais.

— O cuidado precisa ser coletivizado, com participação ativa do Estado. Precisamos de casas de cuidado para os idosos, creches, escolas de turno integral. A gente paga uma carga tributária alta para que haja essa estrutura. E é a partir dela que a mulher pode focar na sua carreira, pode se tornar uma agente política — aponta.

Comumente delegado às mulheres, cuidado de idosos, enfermos e crianças precisa ser coletivizado, defendem advogadas. Ulisses Castro / Agencia RBS

Para as profissionais, é urgente a criação de uma secretaria específica para as mulheres nos governos locais e estaduais. A partir de um orçamento próprio a pasta poderia viabilizar políticas públicas para atender às cidadãs — atualmente, ambas contam com coordenadorias da mulher. A instituição de leis que incluam a tripla jornada e que não deem margem para remunerações diferentes para atividades iguais, também são pontuadas.

Ainda, ampliação da patrulha Maria da Penha e instituição de delegacias especializadas, que atendam em regime de plantão, com profissionais capacitados para ouvir e acolher, também são apontados pelas profissionais como medidas essenciais para garantir qualidade de vida para as mulheres.

Entenda como foi feito o estudo

Para chegar à classificação de quais cidades estão mais próximas ou distantes da igualdade de gênero, a Tewá 225 utilizou dados disponibilizados pelo Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC).

Conforme a diretora técnica da Tewá 225, Fernanda Mallek, o estudo optou por usar o IDSC como base pela metodologia consolidada e pela referência internacional na avaliação de cenários sociais. O projeto buscou entender quais regiões do Brasil apresentam mais desafios para as mulheres a partir de aspectos econômicos, políticos e de segurança, todos contemplados pelo IDSC.

A plataforma em questão avalia o desempenho dos municípios brasileiros em relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Esses objetivos foram criados pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015. A ideia é que, ao persegui-los, os países (e consequentemente as cidades) consigam avançar em temas essenciais, como a prosperidade econômica, o desenvolvimento social, a proteção ambiental e a igualdade de gênero.

O último item, igualdade de gênero, foi usado para indicar a baixa posição de Bento e Caxias como locais igualitários para mulheres e homens. Para medir se uma cidade está mais próxima ou distante da igualdade de gênero, o IDSC aponta cinco fatores de mensuração:

Mulheres jovens de 15 a 24 anos de idade que não estudam nem trabalham.

Presença de vereadoras na Câmara Municipal.

Desigualdade de salário por sexo.

Diferença percentual entre jovens mulheres e homens que não trabalham e nem estudam.

Taxa de feminicídio.

Cada um dos itens é classificado com uma nota, que varia de 0 a 100. Para chegar a esta nota, o IDSC avalia dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Data SUS. A partir disso, os itens podem ser classificados em cinco faixas:

Muito alto: 80 a 100 pontos.

Alto: 60 a 79,99 pontos.

Médio: 50 a 59,99 pontos.

Baixo: 40 a 49,99 pontos.

Muito baixo: 0 a 39,99 pontos.